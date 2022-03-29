Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому реальні втрати росіян можуть бути більшими.
Важливо Знищені літаки окупантів і атака на нафтобазу Рівненщини: основне за 34 день війни
Інші втрати ворога
- Танки – 597,
- бойові броньовані машини – 1710,
- артилерійські системи – 303,
- РСЗВ – 96,
- засоби ППО – 54,
- літаки – 127,
- гелікоптери – 129,
- автомобільна техніка – 1178,
- кораблі /катери – 7,
- цистерн з ПММ – 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71.
- Спеціальна техніка – 21,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Цікаво – Зведення Генштабу станом на ранок 29 березня: