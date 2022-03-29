Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому реальні втрати росіян можуть бути більшими.

Важливо Знищені літаки окупантів і атака на нафтобазу Рівненщини: основне за 34 день війни

Інші втрати ворога

  • Танки – 597,
  • бойові броньовані машини – 1710,
  • артилерійські системи – 303,
  • РСЗВ – 96,
  • засоби ППО – 54,
  • літаки – 127,
  • гелікоптери – 129,
  • автомобільна техніка – 1178,
  • кораблі /катери – 7,
  • цистерн з ПММ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71.
  • Спеціальна техніка – 21,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.


Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Цікаво – Зведення Генштабу станом на ранок 29 березня: