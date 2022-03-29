Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому реальные потери россиян могут быть больше.
Важно Уничтоженные самолеты оккупантов и атака на нефтебазу Ровенщины: основное за 34 день войны
Другие потери врага
- Танки – 597,
- боевые бронированные машины – 1710,
- артиллерийские системы – 303,
- РСЗО – 96,
- средства ПВО – 54,
- самолеты – 127,
- вертолеты – 129,
- автомобильная техника – 1178,
- корабли/катера – 7,
- цистерн с ГСМ – 73,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.
- Специальная техника – 21,
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Интересно – свод Генштаба по состоянию на утро 29 марта: