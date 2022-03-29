Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому реальные потери россиян могут быть больше.

Важно Уничтоженные самолеты оккупантов и атака на нефтебазу Ровенщины: основное за 34 день войны

Другие потери врага

  • Танки – 597,
  • боевые бронированные машины – 1710,
  • артиллерийские системы – 303,
  • РСЗО – 96,
  • средства ПВО – 54,
  • самолеты – 127,
  • вертолеты – 129,
  • автомобильная техника – 1178,
  • корабли/катера – 7,
  • цистерн с ГСМ – 73,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 71.
  • Специальная техника – 21,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.


Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Интересно – свод Генштаба по состоянию на утро 29 марта: