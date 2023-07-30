О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов – рассказывает 24 Канал. Читайте также Успешный удар ВСУ по Чонгарскому мосту, Зеленский поехал под Бахмут: хронология 521 дня войны 7:48 В ночь на 30 июля российские войска в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Целью врага были сельскохозяйственные активы. В результате падения обломков вспыхнули пожары, в том числе на сельскохозяйственных предприятиях. Так, враг совершил атаку "по установившемуся маршруту" – с Восточного берега Азовского моря. Были направлены "Шахеды": 2 из которых были уничтожены над Херсонщиной, 2 – на Днепровщине. 7:41 Снова под ударом вражеской артиллерии была Никопольщина, заявили в Днепропетровской ОВА. Ночью агрессор обстрелял ее четырежды. Бил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. А на Криворожский район противник направил два "Шахеда" – их сбили. Обломки упали на территорию частной агрофирмы. Возник пожар, который оперативно потушили. Повреждено складское помещение. Последствия всех атак уточняются. Погибших и пострадавших нет. 7:32 29 июля силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в Николаевской области был уничтожен разведывательный "Мерлин-ВР". 6:50 На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. 6:48 Ракетоносители Черноморского флота России на боевом дежурстве пока отсутствуют. 6:42 Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один состав боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника. 6:00 Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. 4:25 Ударная рота БПЛА уничтожила российскую БМП во время ночной охоты на Запорожском направлении. 3:22 По последним данным от полиции, в Сумах по меньшей мере один человек погиб и 5 получили ранения. Все гражданские. 0:55 Оккупанты в очередной раз за время войны ударили по Сумам. Известно, что попали преступники по образовательному учреждению. Судя по кадрам в сети, от здания почти ничего не осталось. Скорее всего, пострадали люди, которые проходили по улице в нескольких метрах неподалеку. Ведь минимум одна женщина лежала в крови и ей оказывали помощь.