О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов рассказывает 24 Канал. Важно Россияне попали в здание СБУ и многоэтажку: все, что известно об атаке на Днепр 28 июля 04:45 ВСУ за одни сутки уничтожили более 2 рот оккупантов, 8 вражеских складов и 19 единиц техники на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский. 04:29 На оккупированной территории Запорожья россияне готовятся к так называемым "выборам". Пытаются вынудить украинцев к сотрудничеству, грабят, преследуют, принудительно вручают вражеские паспорта. Кроме того, развернули грязный террор против аграриев, выращивающих зерновые культуры. 02:27 В результате аварии при участии двух легковых автомобилей 23 июля на Хмельнитчине погибли четыре человека – семья из города Нетешина. Один из братьев воевал под Бахмутом. Также пострадал 8-летний мальчик. Он в тяжелом в больнице. 02:12 С 1 августа в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" в тестовом режиме будет действовать электронная очередь на пересечение границы для легковых автомобилей и пассажирского транспорта. Раньше она была предусмотрена только для грузовиков. 01:40 На саммите "Россия – Африка" Путин цинично врал, что его государство якобы никогда не нарушало Устав ООН и будто бы всегда действовало для того, чтобы урегулировать "конфликт" в Украине "мирным путем". 00:23 Начальник ГУР Буданов заявил, что ВСУ скоро зайдут в Крым.