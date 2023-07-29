Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів розповідає 24 Канал. ВажливоРосіяни поцілили в будівлю СБУ та багатоповерхівку: все, що відомо про атаку на Дніпро 28 липня 04:45ЗСУ за одну добузнищили понад 2 роти окупантів,8 ворожих складів і 19 одиниць техніки на Таврійському напрямку.. Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. 04:29На окупованій території Запоріжжя росіяни готуються до так званих "виборів". Намагаютьсязмусити українців до співпраці, грабують, переслідують, примусово вручають ворожі паспорти. Окрім того, розгорнули брудний терор проти аграріїв, які вирощують зернові культури. 02:27Внаслідок аварії за участі двох легкових автівок 23 липня на Хмельниччині загинуло четверо людей – родина з міста Нетішина. Один з братів воював під Бахмутом. Також постраждав8-річний хлопчик. Він у тяжкому в лікарні. 02:12З 1 серпня у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у тестовому режимі буде діяти електронна черга на перетин кордону для легкових авто та пасажирського транспорту. Раніше є-черга була передбачена лише для вантажівок. 01:40На саміті "Росія – Африка" Путін цинічно брехав, що його держава нібито ніколи не порушувала Статут ООН та начебто завжди діяла для того, щоб врегулювати "конфлікт" в Україні "мирним шляхом". 00:23 Начальник ГУР Буданов заявив, що ЗСУ скоро зайдуть у Крим.