Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Аналитики сообщили, что в Сумской области российские войска проводили ограниченные наступательные операции на севере области, но не продвинулись. Российские источники могут преувеличивать присутствие оккупантов в Покровке, но видеозаписи свидетельствуют о незначительном количестве россиян там.

В Харьковской области противник попытался проникнуть на украинские позиции, но безуспешно. В частности, геолокационные кадры свидетельствуют, что российские военные недавно продвинулись вдоль железной дороги к югу от Казачьей Лопани.

Аналитики обратили внимание на фейковое сообщение Минобороны России, в котором утверждалось о якобы окружении украинских сил к северо-востоку от Харькова.

ISW не обнаружил никаких доказательств, указывающих на какое-либо окружение украинских войск в этом районе, и оценивает эти заявления как часть российских усилий, направленных на преувеличение российских продвижений и отвлечение внимания от успехов Украины на поле боя,

– заявили в Институте.

К северо-востоку от Великого Бурлука оккупанты также проводили ограниченные наступательные операции, но не продвинулись.

В районе Купянска россияне без продвижения наступали в городе и к юго-востоку от него. В то же время ВСУ контратаковали к северу от Купянска.

Изменения на фронте за 3 и 4 октября / ISW

На Боровском направлении Силы обороны могли улучшить свои позиции к северо-востоку и юго-востоку от Боровой. Российские войска удерживают позиции примерно в километре от Боровской Андреевки. Это может свидетельствовать об оттеснении оккупантов на север и запад от окраин населенного пункта, считают аналитики.

На Лиманском направлении защитники продолжают оттеснять россиян. По данным украинского военного обозревателя, ВСУ продвинулись к Заречному и Мирному, а также на восток к берегу реки Жеребец между Ямполовкой и Заречным. В то же время бои за Мирное и Заречное продолжаются.

Кроме того, украинские военные зачистили район Лимана от большинства российских диверсионных групп.

К востоку от Славянска в последние дни российская армия совершила атаку вблизи Кривой Луки и в направлении Николаевки. Продвижение оккупантов не подтверждено.

В Константиновке российские войска недавно пытались проникнуть на украинские позиции. Однако украинские военные нанесли удар по российским позициям в северной части города.

Россияне также безуспешно наступали в районе Доброполья, к юго-востоку от Александровки, на Гуляйпольском направлении и в западной части Запорожской области.

На Новопавловском и Херсонском направлениях ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала 2026 года в ходе двух наступательных операций Украина освободила более 700 и до 140 квадратных километров территории соответственно. Вторая операция под названием "Вивальди" еще продолжается, но уже существенно истощила российские войска.