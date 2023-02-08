Оккупанты сосредотачивают силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Угледар. Однако Вооруженные Силы Украины мощно дают отпор врагу и поэтому оккупанты несут огромные потери на войне.

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Сколько атак отбили ВСУ

За минувшие сутки наши защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Спорное, Выимка, Бахмут, Красная Гора, Каменка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

Враг продолжает бить по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных ударов, 5 из которых – по гражданской инфраструктуре города Харьков, и 21 авиационный удар.

Кроме этого, противник совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Николаевской и Херсонской областей. В результате этого повреждены жилые дома.

Какая сейчас ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Глубокое, Липцы, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка на Харьковщине. Оккупанты задействовали БпЛА с боевой нагрузкой в районе Волфиного Сумской области.

без изменений. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Заруцкое, Поповка и Садки Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Глубокое, Липцы, Старица, Мореховец, Зеленое, Нескучное, Гатище, Волчанск, Бударки, Ольховатка, Красное Первое, Новомлынск и Каменка на Харьковщине. Оккупанты задействовали БпЛА с боевой нагрузкой в районе Волфиного Сумской области. На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали районы более 40 населённых пунктов. Среди них – Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невка, и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки.

под огневое влияние попали районы более 40 населённых пунктов. Среди них – Двуречная, Гряниковка, Кучеровка, Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово, Крахмальное, Вишневое, Червонопоповка и Кузьмино Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площанка, Невка, и Белогоровка в Луганской области. Враг нанес авиаудары в районах Котляровки, Крахмального и Белогоровки. На Бахмутском направлении обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общем – более 30 населенных пунктов.

обстрелам подверглись, в частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Николаевка, Предтечино, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области. В общем – более 30 населенных пунктов. На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БПЛА на позиции наших войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51.

под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки, Невельского и Марьинки. В районе Водяного российские захватчики сбрасывали с БПЛА на позиции наших войск нелетального действия К-51. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, в частности, Новополье, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя.

огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов, в частности, Новополье, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Малые Щербаки и Степное Запорожской области. Враг нанес авиаудары вблизи Ольговского и Гуляйполя. На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали 17 населённых пунктов. В частности, Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Козацкое, Львове, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Громадное и Херсон.

Оккупанты грабят людей на Херсонщине

В Каирах Херсонской области захватчики принудительно отбирают у местного населения гражданские автомобили.

ВСУ мощно уничтожают оккупантов

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские защитники уничтожили российский штурмовик СУ-25, вертолет Ми-24 и 2 вражеских БПЛА типа "Орлан". Наши артиллеристы и ракетчики поразили 2 пункта управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов.

Актуальные потери врага

В общем с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 133 190 своих солдат. Потери оккупантов в технике: