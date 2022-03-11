Министр обороны Резников заявил, что украинские воины осуществляют активную оборону. Герои проводят успешные контратаки по всем направлениям.

Заметьте В Мариуполе ситуация очень сложная: враг держит город в заложниках, устроив акт геноцида

Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока что. Но они уже утратили инициативу. Наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям, – говорится в сообщении.

Ивано-Франковск снова атаковали 11 марта: смотрите видео