Захватчики имеют другие приоритеты и демонстрируют это в Донецкой, Курской области. Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что это не означает, что на Юге очень спокойная ситуация.

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"Только за минувшие сутки было уничтожено 11 артиллерийских систем врага. Среди них такие установки, как "Мста", "Гиацинт". То есть мы видим, что есть достаточно лункие охоты. Посмотрите сведение Генштаба. Говорится об уничтоженном "Граде" на территории Запорожской области", – сказал он.

Ситуация на Юге

Сергей Братчук рассказал, что сегодня нет наступательных операций со стороны врага. Есть контрбатарейная борьба между двумя берегами Херсонской области. Также россияне осуществляют террор против мирных людей по Херсону, Запорожью. Это авиационные удары, использование FPV-дронов, в частности.

Сейчас на Юге ухудшилась погода. Снег идет, туманы. Возможно, FPV-дронов станет немного меньше. Но от того не легче. С другой стороны, сегодня активно идет охота за местами и площадками, где запускаются FPV-дроны, находятся эти экипажи. Хочется больше. Такие попадания тоже в течение недели происходили. То есть ситуация остается контролируемо напряженной,

– сообщил он.

Состоялась вражеская штурмовая атака в районе населенного пункта Каменское Запорожской области 12 февраля, где пролегал маршрут на ротацию МАГАТЭ. Наши группировки отбили вражеский штурм и не допустили потери позиции. Представители МАГАТЭ не пострадали. Россияне устроили вооруженную провокацию, проложив маршрут непосредственно по линии боевого соприкосновения.

"Думаю, что в ближайшее время вряд ли будут какие-то изменения, но все возможно. Потому что видим, что у врага сегодня нет тех продвижений, о которых он, возможно, мечтал. Но он будет идти в бой дальше. Видим это по другим направлениям", – подчеркнул спикер.

Передвижение вражеской техники

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" отметил, что враг затормозился на Новопавловском направлении. Поэтому россияне подтягивают туда резервы.

Одна из вражеских бригад, которая должна была вести уже, по замыслу россиян, городские бои в Покровске, сегодня бродит нашими лесополосами, по полям. Их уничтожают, потому что надо резервы. Эти резервы также идут транзитом через часть временно оккупированной территории Запорожской области. Через Херсонщину идут, потому что эти войска подтягиваются, в частности, из Крыма,

– объяснил Братчук.

По его словам, продвижение россиян заторможено. Кроме того, там есть очень плотное огневое поражение со стороны Украины. Поэтому оккупанты несут большие потери.