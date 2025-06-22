Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Обзор ситуации на фронте от 22 июня

На территории Курской области россияне продолжили наступательные операции, но без подтвержденного продвижения. Зафиксированы атаки в неустановленных районах Курской области 20 и 21 июня.

россияне продолжили наступательные операции, но без подтвержденного продвижения. Зафиксированы атаки в неустановленных районах Курской области 20 и 21 июня. В направлении Сум враг не достиг подтвержденных результатов, но продолжил наступательные действия. По словам президента Украины, на сумском направлении атакуют 52 тысячи россиян и именно здесь сосредоточено 23% всех ударов по фронту. Подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады России, по сообщениям, действуют к югу от Юнаковки.

враг не достиг подтвержденных результатов, но продолжил наступательные действия. По словам президента Украины, на сумском направлении атакуют 52 тысячи россиян и именно здесь сосредоточено 23% всех ударов по фронту. Подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады России, по сообщениям, действуют к югу от Юнаковки. На севере Харьковской области враг не прекращает наступательных операций, но без продвижения. Атаки происходили к северу от Харькова возле Глубокого и Зеленого, а также к северо-востоку от города – в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

Как изменилась линия фронта за 21 июня: смотрите карты ISW

Россияне атаковали в направлении Купянска враг атаковал без успеха. Удары нанесены севернее – возле Голубовки; на северо-восток – в районах Красного Первого и Каменки; и юго-восток – возле Степного и Новоселовки.

враг атаковал без успеха. Удары нанесены севернее – возле Голубовки; на северо-восток – в районах Красного Первого и Каменки; и юго-восток – возле Степного и Новоселовки. Наступательные действия российских захватчиков продолжались и в направлении Боровой – без подтвержденных продвижений. Россияне атаковали на северо-восток от Боровой – у Загрызово, а также на юго-восток – у Грековки, Ольговки и в сторону Чернещины.

– без подтвержденных продвижений. Россияне атаковали на северо-восток от Боровой – у Загрызово, а также на юго-восток – у Грековки, Ольговки и в сторону Чернещины. На Гуляйпольском направлении Запорожской области россияне ведут ограниченные наступательные действия вблизи Гуляйполя, в частности возле Малиновки.

направлении Запорожской области россияне ведут ограниченные наступательные действия вблизи Гуляйполя, в частности возле Малиновки. В Херсонской области боевые действия на левом берегу Днепра вблизи Антоновского моста. Без продвижений.

боевые действия на левом берегу Днепра вблизи Антоновского моста. Без продвижений. На Покровском направлении россияне ведут масштабное наступление, 20 населенных пунктов под ударами 20 – 21 июня. Есть неподтвержденные сообщения о продвижении на северо-восток и юго-запад от Покровска.

направлении россияне ведут масштабное наступление, 20 населенных пунктов под ударами 20 – 21 июня. Есть неподтвержденные сообщения о продвижении на северо-восток и юго-запад от Покровска. На Торецком направлении подтвержденных успехов врага нет. В то же время есть неподтвержденные заявления, что оккупанты захватили Александро-Калиново и продвинулись в Яблоновке. Однако украинские военные сообщают об активном сопротивлении и контратаках.

направлении подтвержденных успехов врага нет. В то же время есть неподтвержденные заявления, что оккупанты захватили Александро-Калиново и продвинулись в Яблоновке. Однако украинские военные сообщают об активном сопротивлении и контратаках. На Лиманском направлении направлении враг также не имел подтвержденного продвижения. Геолокационные кадры свидетельствуют о неудачной атаке с использованием танка и БМП возле северо-восточной Северодонецкой Серебрянки.

Представитель украинской бригады подчеркнул, что оккупанты применяют дроны в 80% боевых операций, однако их войска имеют низкую подготовку. В районе Карповки, по сообщениям, действуют подразделения 144 мотострелковой дивизии России.

Итак, в ISW отметили, что враг не смог достичь значительного продвижения ни на одном из ключевых направлений за последние сутки. Несмотря на многочисленные атаки, украинские защитники успешно сдерживают натиск на Харьковщине, Купянском, Боровском, Лиманском и других направлениях.