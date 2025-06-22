Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Окупанти просунулися біля 4 населених пунктів: оновлена карта DeepState

Огляд ситуації на фронті від 22 червня

На території Курської області росіяни продовжили наступальні операції, але без підтвердженого просування. Зафіксовано атаки в невстановлених районах Курської області 20 і 21 червня.

росіяни продовжили наступальні операції, але без підтвердженого просування. Зафіксовано атаки в невстановлених районах Курської області 20 і 21 червня. В напрямку Сум ворог не досягнув підтверджених результатів, але продовжив наступальні дії. За словами президента України, на сумському напрямку атакують 52 тисячі росіян та саме тут зосереджено 23% усіх ударів по фронту. Підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади Росії, за повідомленнями, діють на південь від Юнаківки.

ворог не досягнув підтверджених результатів, але продовжив наступальні дії. За словами президента України, на сумському напрямку атакують 52 тисячі росіян та саме тут зосереджено 23% усіх ударів по фронту. Підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади Росії, за повідомленнями, діють на південь від Юнаківки. На півночі Харківщини ворог не припиняє наступальних операцій, але без просування. Атаки відбувались на північ від Харкова біля Глибокого і Зеленого, а також на північний схід від міста – в районах Вовчанська і Вовчанських Хуторів.

Як змінилася лінія фронту за 21 червня: дивіться карти ISW

Росіяни атакували в напрямку Куп'янська ворог атакував без успіху. Ударів завдано північніше – біля Голубівки; на північний схід – у районах Красного Першого і Кам’янки; та південний схід – біля Степового і Новоселівки.

ворог атакував без успіху. Ударів завдано північніше – біля Голубівки; на північний схід – у районах Красного Першого і Кам’янки; та південний схід – біля Степового і Новоселівки. Наступальні дії російських загарбників тривали й в напрямку Борової – без підтверджених просувань. Росіяни атакували на північний схід від Борової – біля Загризового, а також на південний схід – біля Греківки, Ольгівки та в бік Чернещини.

– без підтверджених просувань. Росіяни атакували на північний схід від Борової – біля Загризового, а також на південний схід – біля Греківки, Ольгівки та в бік Чернещини. На Гуляйпільському напрямку Запорізької області росіяни ведуть обмежені наступальні дії поблизу Гуляйполя, зокрема біля Малинівки.

напрямку Запорізької області росіяни ведуть обмежені наступальні дії поблизу Гуляйполя, зокрема біля Малинівки. На Херсонщині бойові дії на лівому березі Дніпра поблизу Антонівського мосту. Без просувань.

бойові дії на лівому березі Дніпра поблизу Антонівського мосту. Без просувань. На Покровському напрямку росіяни ведуть масштабний наступ, 20 населених пунктів під ударами 20 – 21 червня. Є непідтверджені повідомлення про просування на північний схід і південний захід від Покровська.

напрямку росіяни ведуть масштабний наступ, 20 населених пунктів під ударами 20 – 21 червня. Є непідтверджені повідомлення про просування на північний схід і південний захід від Покровська. На Торецькому напрямку підтверджених успіхів ворога немає. Водночас є непідтверджені заяви, що окупанти захопили Олександро-Калинове та просунулися в Яблунівці. Однак українські військові повідомляють про активний опір і контратаки.

напрямку підтверджених успіхів ворога немає. Водночас є непідтверджені заяви, що окупанти захопили Олександро-Калинове та просунулися в Яблунівці. Однак українські військові повідомляють про активний опір і контратаки. На Лиманському напрямку ворог також не мав підтвердженого просування. Геолокаційні кадри свідчать про невдалу атаку з використанням танка і БМП біля північно-східної Сіверськодонецької Серебрянки.

Речник української бригади підкреслив, що окупанти застосовують дрони у 80% бойових операцій, однак їхні війська мають низьку підготовку. В районі Карпівки, за повідомленнями, діють підрозділи 144 мотострілецької дивізії Росії.

Отже, в ISW наголосили, що ворог не зміг досягти значного просування на жодному з ключових напрямків за останню добу. Попри численні атаки, українські захисники успішно стримують натиск на Харківщині, Куп’янському, Боровському, Лиманському та інших напрямках.