Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Огляд ситуації на фронті від 22 червня
- На території Курської області росіяни продовжили наступальні операції, але без підтвердженого просування. Зафіксовано атаки в невстановлених районах Курської області 20 і 21 червня.
- В напрямку Сум ворог не досягнув підтверджених результатів, але продовжив наступальні дії. За словами президента України, на сумському напрямку атакують 52 тисячі росіян та саме тут зосереджено 23% усіх ударів по фронту. Підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади Росії, за повідомленнями, діють на південь від Юнаківки.
- На півночі Харківщини ворог не припиняє наступальних операцій, але без просування. Атаки відбувались на північ від Харкова біля Глибокого і Зеленого, а також на північний схід від міста – в районах Вовчанська і Вовчанських Хуторів.
Як змінилася лінія фронту за 21 червня: дивіться карти ISW
- Росіяни атакували в напрямку Куп'янська ворог атакував без успіху. Ударів завдано північніше – біля Голубівки; на північний схід – у районах Красного Першого і Кам’янки; та південний схід – біля Степового і Новоселівки.
- Наступальні дії російських загарбників тривали й в напрямку Борової – без підтверджених просувань. Росіяни атакували на північний схід від Борової – біля Загризового, а також на південний схід – біля Греківки, Ольгівки та в бік Чернещини.
- На Гуляйпільському напрямку Запорізької області росіяни ведуть обмежені наступальні дії поблизу Гуляйполя, зокрема біля Малинівки.
- На Херсонщині бойові дії на лівому березі Дніпра поблизу Антонівського мосту. Без просувань.
- На Покровському напрямку росіяни ведуть масштабний наступ, 20 населених пунктів під ударами 20 – 21 червня. Є непідтверджені повідомлення про просування на північний схід і південний захід від Покровська.
- На Торецькому напрямку підтверджених успіхів ворога немає. Водночас є непідтверджені заяви, що окупанти захопили Олександро-Калинове та просунулися в Яблунівці. Однак українські військові повідомляють про активний опір і контратаки.
- На Лиманському напрямку ворог також не мав підтвердженого просування. Геолокаційні кадри свідчать про невдалу атаку з використанням танка і БМП біля північно-східної Сіверськодонецької Серебрянки.
Речник української бригади підкреслив, що окупанти застосовують дрони у 80% бойових операцій, однак їхні війська мають низьку підготовку. В районі Карпівки, за повідомленнями, діють підрозділи 144 мотострілецької дивізії Росії.
Отже, в ISW наголосили, що ворог не зміг досягти значного просування на жодному з ключових напрямків за останню добу. Попри численні атаки, українські захисники успішно стримують натиск на Харківщині, Куп’янському, Боровському, Лиманському та інших напрямках.