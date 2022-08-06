О происходящем на фронте в 164 день полномасштабной войны рассказали в Генштабе ВСУ. Самые тяжелые бои – в Восточной операционной зоне.
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Ситуация на Донбассе
На Славянском и Краматорском направлениях враг обстреливал из артиллерии разных типов целый ряд населенных пунктов. А вот на Донецком направлении – активные боевые действия. Главные усилия россияне сосредоточили на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Здесь противник пытается идти вперед с помощью штурмовой и армейской авиации.
Авиаударов россияне нанесли у Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестева. Районы Бахмутского, Торецкого, Белогоровки, Краснополевки, Северного и Вершины обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Несколько штурмов ВСУ отбили
Наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево для россиян были безуспешными. Продолжаются бои у Бахмута.
На Авдеевском направлении возле Новоградского, Павловки и Пречистовки оккупанты избивали из авиации. Враг пытался наступать возле Лозового – Невельского, но это ему не удалось. Россияне проводили перегруппировку.
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На юге враг проводит оборонительную операцию.
На Южнобужском направлении враг проводит оборонную операцию – чтобы удержать занятые рубежи и нанести максимальные потери ВСУ. Целый ряд населенных пунктов россияне обстреляли из танков и разных типов артиллерии. Также оккупанты активно проводят воздушную разведку.
Что происходит по другим направлениям:
- Слобожанское направление: противник ведет оборонительные действия, чтобы не допустить продвижение украинских войск. Также россияне минируют местность.
- Харьковское направление: вражеские обстрелы из артиллерии многих населённых пунктов. Авиаудары были у Верхнего Салтова и Лебяжьего. Силы противника производят воздушную разведку.
- Волынское, Полесское и Северское направления – без особых изменений. Под артиллерийскими обстрелами оказались Гай и Михалькина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.
Смотрите в видео – Арестович об успешной работе ВСУ в Херсонской области: