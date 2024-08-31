Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, заметив, что оккупанты регулярно пытаются пролезать вперед, используя густую растительность. Сейчас на фронте очень много различной "зеленки".

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Как враг пытается продвигаться вперед

Как отметил Назаренко, поля Донбасса имеют большую растительность. Это помогает врагу маскироваться. Так они пробуют незаметно продвигаться вперед.

Основная тактика врага – продвигаться малыми группами с максимальным продвижением. Их сопровождают беспилотники с возможностью скидов. Это как обычные "мавики", так и аграрные коптеры, которые могут нести несколько килограммов взрывчатки. Есть и FPV-дроны,

– рассказал военный.

Никуда не деваются хаотичные обстрелы из артиллерии и минометов. Оккупанты пробуют наносить и прицельные удары с подсветкой от коптеров.

В общем захватчики пытаются найти слабые места на фронте, где потом начинают больше давить. В основном враг несет потери и не продвигается.

Из закрытых сводок видно, что в большинстве случаев враг безуспешно пробовал вести боевые действия и понес потери. Из них формируют общие сводки Генштаба. Мы редко видим, что враг теряет менее тысячи оккупантов. Эта цифра растет. И должно быть еще больше, чтобы враг не успевал восстанавливать боеспособность,

– подчеркнул военный.