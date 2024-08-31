Про це 24 Каналу розповів начальник розвідки артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що окупанти регулярно намагаються пролізати вперед, використовуючи густу рослинність. Зараз на фронті надзвичайно багато різної "зеленки".

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Як ворог намагається просуватися вперед

Як наголосив Назаренко, поля Донбасу мають велику рослинність. Це допомагає ворогу маскуватися. Так вони пробують непомітно просуватися вперед.

Основна тактика ворога – просуватися малими групами з максимальним просуванням. Їх супроводжують безпілотники з можливістю скидів. Це як звичайні "мавіки", так і аграрні коптери, які можуть нести кілька кілограмів вибухівки. Є і FPV-дрони,

– розповів військовий.

Нікуди не діваються хаотичні обстріли з артилерії та мінометів. Окупанти пробують завдавати і прицільні удари з підсвіткою від коптерів.

Загалом загарбники намагаються знайти слабкі місця на фронті, де згодом починають більше тиснути. Здебільшого ворог зазнає втрат і не просувається.

Із закритих зведень видно, що в більшості випадків ворог безуспішно пробував вести бойові дії і зазнав втрати. З них формують загальні зведення Генштабу. Ми рідко бачимо, що ворог втрачає менш ніж тисячу окупантів. Ця цифра росте. І має бути ще більше, щоб ворог не встигав відновлювати боєздатність,

– підкреслив військовий.