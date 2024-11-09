Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки было зафиксировано 171 боевое столкновение.

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Какова ситуация на фронте

Применяя бомбардировочную авиацию на Харьковском направлении, враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск.

Оккупанты атакуют на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Песчаного и Берестового.

Россияне штурмуют на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.

Враг атакует на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Бондарного.

На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил десять атак неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.

На Торецком направлении враг применяет авиацию: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.

Оккупанты давят на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

Самая тяжелая ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.

Оккупанты атакуют на Времовском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоандреевки и Новоданиловки.

Россияне штурмуют на Ореховском направлении: смотрите на карте

При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг трижды без успеха атаковал позиции наших защитников на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.