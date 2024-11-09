Детали о продвижении врага передает 24 Канал со ссылкой на ISW. Интересно, что на Юге захватчики жалуются на недостаток катеров.

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Враг хочет отбросить ВСУ от границы с Белгородщиной и подойти к Харькову

7 и 8 ноября россияне продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска, но не продвинулись. Они стремятся подойти к Харькову так, чтобы город был достижим для артиллерийских обстрелов.

Захват остатков Луганщины даст возможность двигаться на Харьковщину и Донетчину

Российские войска 7 и 8 ноября продолжили наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но не продвинулись. На Лиманском направлении действуют подразделения российской 144-й мотострелковой дивизии.

Карта боев в Украине и на Курщине / Инфографика ISW

Донетчина – лакомый кусочек, захватчики стремятся выйти к админгранице области

7 и 8 ноября враг продолжал наступление на северо-восток от Северска возле Белогоровки, на юго-восток от Северска возле Выемки и на юг от Северска возле Переездного, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Ситуация возле Часового Яра, в Торецке и Покровске

8 ноября российские войска продвинулись на юг от Часового Яра.

7 – 8 ноября они продолжали наступление в районе Торецка и на юго-запад от Торецка в направлении Щербиновки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

На Покровском направлении тоже не было подтвержденных продвижений.

8 ноября зафиксировано вражеское продвижение на север от Угледара и незначительное продвижение на юго-восток от Курахово

На Юге россияне хотят обезопасить тыловые районы от украинских ударов

Продолжались позиционные бои в районе Новоандреевки в Запорожье, под Пологами продолжают действовать операторы БПЛА. Были и позиционные бои на днепровском направлении в восточной (левобережной) Херсонской области. И на Запорожье, и на Херсонщине не было подтвержденных изменений на линии фронта.

Что на Курщине

ВСУ недавно продвинулись к северо-западному краю главного украинского выступа в Курской области на фоне сообщений об усилении российских наступательных операций вдоль выступа 8 ноября.