Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой. Враг не прекращает масштабные обстрелы и боевые действия, но нашим защитникам удается эффективно противодействовать оккупантам и не давать им продвигаться дальше.

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Ситуация на фронте: сводка от Генштаба

Волынское и Полесское направления

Враг наращивает усиление оборонных позиций возле границ в Брестской области. Белорусы запланировали военные сборы в Гомельской области, они продлятся с 28 июня по 16 июля. Белорусы могут осуществлять провокации на украинской границе.

Северское направление

В Курской и Брянской областях враг удерживает три своих батальонных тактических группы. Цель – сковывание сил ВСУ. Также враг продолжает обстрелы приграничных районов.

Харьковское направление

Враг осуществил обстрелы многих населенных пунктов и северной части Харькова. Возле села Яворское он совершил атаку с вертолетов Ка-52. Штурмы возле Дементиевки, Довгалевки и Залимана врагу не удались.

Донбасс

ВСУ отразили штурм оккупантов в направлениях сел Долина и Мазановка. Такая же ситуация у врага со штурмом Спорного. По всей линии столкновения враг совершает обстрелы мирных городов. Неприятель применяет артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию. Возле Авдеевки оккупанты нанесли удар звеном вертолетов Ка-52. Попытка россиян выйти на трассу Лисичанск – Бахмут тоже провалились.

Южнобужское направление

Россияне продолжают атаковать мирные населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией. Вблизи Потемкиного, Большого Артакового и Александровки россияне нанесли авиаудары.

Черное и Азовское моря

Враг держит в акватории два судна-носителя крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный залп составляет 16 ракет.

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