Украину защищает не армия, а целый народ. Поэтому все старания врагов – напрасны. Об этом заявил Денис Монастырский 9 марта.

Обратите внимание МВД уже издало приказ об обеспечении гражданских лиц оружием, – Монастырский

Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем стабильная и контролируемая. Разведка фиксирует перемещение определенных подразделений, но их количество недостаточно для угрозы нашим границам,

– говорится в сообщении.

"Мы понимаем, что Россия пытается привлечь все боеспособные подразделения, то ли из Беларуси, то ли из так называемого Приднестровья, для того, чтобы побороть украинскую государственность. Но когда воюет не только армия, но и абсолютно весь народ – это сделать невозможно", — отметил глава МВД.

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