Премьер-министр Шмыгаль рассказал, что сейчас существуют перемещения вооруженных сил России вблизи границы с Украиной. Спецслужбы и украинские партнеры подтверждают это.

Заметьте Работают, чтобы не допустить вторжения России в Украину, – NYT о действиях США и Европы

На сегодня ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим,

– подчеркнул Шмыгаль.

Премьер также отметил, что ВСУ и украинские разведчики пристально следят за ситуацией. Полученную информацию они передают руководству государства.

По словам Шмыгаля, свежие данные предоставляют ежедневно. Кроме того, украинская сторона работает в координации с партнерами.

Также политик напомнил, что Украина уже 7 лет ведет тяжелую войну на Востоке. Крым оккупировала Россия.

"Все эти угрозы реализовались в Украине, но по активизации или не активизации военных действий, это уже вопрос наших военных и разведки, и мы эти вопросы контролируем", – подчеркнул Шмыгаль.

Заявление Резникова

Министр обороны Алексей Резников заявил: он не верит, что Россия может пойти в наступление на Украину. Все потому, что украинские защитники находятся на высоком уровне подготовки.

"Поэтому такого легкого прохода, как это было в 2014 году, не будет уже. Сегодня люди знают что такое пролитая кровь, и как проливать кровь врага тоже знают и умеют это делать", – заявил политик.

Резников отметил, что "имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами в окопах".

Министр отметил, что настроение там – абсолютно боевое, уверенное в себе, люди умеют защищать страну.