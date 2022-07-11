Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, зафиксировать угрозу артиллерийского гораздо сложнее. Ведь такие снаряды оккупанты запускают со сравнительно недалеких расстояний.

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Как работает воздушная тревога во время артиллерийских обстрелов

Как отмечает корреспондентка, бывает по-разному. Иногда во время вражеских артиллерийских обстрелов воздушная тревога раздается уже после первых взрывов. Случается, что разведка успевает среагировать на угрозу, поэтому сирены звучат вовремя.

Говорить о том, что воздушная тревога не раздается во время артиллерийской угрозы – нельзя. Случается, что она звучит заранее. И сообщают именно об угрозе артобстрела по городу или отдельному району или же опасности дистанционного минирования в области,

– отметила Анна Черненко.

По ее словам, тут очень помогают местные телеграм-каналы, оперативно сообщающие о взрывах в городе. Это позволяет сориентироваться, в какой район лучше на время не ехать, когда спрятаться в метро и т.д.

Она добавила, что многие жители в Харькове привыкли к новой реальности и иногда игнорируют сигналы воздушной тревоги. Этого нельзя делать, ведь оккупанты могут ударить куда угодно. Они регулярно обстреливают жилую инфраструктуру.

Оккупанты массово обстреливают Харьковщину – Анна Черненко: смотрите видео

Напомним, российские оккупанты цинично обстреливают Харьков и приближенные населенные пункты. Для этого они активно используют крылатые ракеты и реактивные системы залпового огня.

По словам руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, вся проблема из-за близости Харькова к границе с россией. Враг использует, например, РСЗО "Смерч" и "Ураган", которые способны стрелять на расстоянии до 70 километров. Именно поэтому очень важно как можно дальше отбросить оккупантов и параллельно строить качественную линию обороны.

К примеру, только в ночь на 11 июля захватчики запустили около 15 крылатых ракет с территории россии. Из них три попали по Харькову.