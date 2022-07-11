Обстрел произошел около 10 часов утра. Захватчики стреляли из артиллерии и реактивных систем залпового огня по Киевскому и Салтовскому районам Харькова.
Читайте также На Харьковщине погиб гауляйтер важного для россиян поселка Великий Бурлук: его авто подорвали
Среди погибших есть дети
По последним данным, из-за российской атаки 31 человек ранен. Среди них двое детей в возрасте 4 и 16 лет.
Также погибли шесть гражданских. При обстреле шиномонтажа на автомобиле мимо проезжала семья. Вместе со своим отцом погиб 17-летний молодой человек. Их тела изуродовало от взрыва.
Под огневой атакой врага оказались частные дома жителей Харькова, торговый центр и шиномонтаж.
Харьков после обстрела 11 июля / Фото Харьковской областной прокуратуры
Места обстрела до сих пор осматривают специалисты, устанавливают другие обстоятельства. Прокуратура возбудила соответствующее дело.
Кратко об обстреле Харькова 11 июля
- Около 10 снарядов оккупантов выпустили по городу утром 11 июля. Стреляли из реактивной системы залпового огня "Ураган" по жилым районам города.
- Вражеский снаряд попал в дом, где обрушился один из подъездов. Из-под завалов 6-этажки, расположенной в самом центре Харькова, спасли пенсионерку. Она была только испуганной, поэтому медицинская помощь ей не требовалась.
- Под обстрелами оказались гаражи, частный сектор, шиномонтаж и ТЦ. Пострадали работники торгового центра. 16-летний подросток находится в состоянии средней тяжести, а жизни 4-летнего малыша ничего не угрожает.
Узнайте подробнее об обстреле Харькова: смотрите видео