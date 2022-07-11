Обстріл стався близько 10 години ранку. Загарбники стріляли з артилерії та реактивних систем залпового вогню по Київському та Салтівському районах Харкова.

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Серед загиблих є діти

За останніми даними, через російську атаку 31 людина поранена. Серед цих людей є двоє дітей віком 4 та 16 років.

Також загинуло шестеро цивільних. Під час обстрілу шиномонтажу на автомобілі повз проїжджала родина. Разом зі своїм батьком загинув 17-річний хлопець. Їхні тіла понівечило від вибуху.

Під вогневою атакою ворога опинились приватні помешкання жителів Харкова, торговельний центр та шиномонтаж.

Харків після обстрілу 11 липня / Фото Харківської обласної прокуратури

Місця обстрілу досі оглядають фахівці, встановлюють інші обставини. Прокуратура відкрила відповідну справу.

Коротко про обстріл Харкова 11 липня

Близько 10 снарядів окупанти випустили по місту вранці 11 липня. Стріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган" по житлових районах міста.

Ворожий снаряд влучив у будинок, де обвалився один з під'їздів. З-під завалів 6-поверхівки, що розташована у самому центрі Харкова, врятували пенсіонерку. Вона отримала лише переляк, тому медична допомога їй не була потрібна.

Під обстрілами також опинились гаражі, приватний сектор, шиномонтаж і ТЦ. Постраждали працівники торгового центру. 16-річний підліток перебуває у стані середньої важкості, а життю 4-річного малюка нічого не загрожує.

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