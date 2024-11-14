Также россияне нанесли удар по частному сектору. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что там был ранен 44-летний мужчина.

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"Так же и Золочевщина, которая несколько дней подряд страдает от авиационных ударов, обстрелов. Поэтому в Харьковской области так же используют против мирного населения различные типы вооружения. Эти удары, к сожалению, только учащаются", – подчеркнула она.

Ситуация в Купянске

DeepState сообщали, что 13 ноября российский десант прорвался в Купянск Харьковской области. Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что враг не закрепился, его удалось выбить. Ситуация в городе по состоянию на утро 14 ноября контролируемая. Такую же информацию сообщил и глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко.