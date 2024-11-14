24 Канал пишет со ссылкой на Андрея Коваленко, что Россия пыталась закрепиться в городе. Ранее аналитики DeepState писали, что враги смогли прорваться в город.

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Что известно о ситуации в Купянске

По состоянию на сейчас по Купянску – информация о том, что враг закрепился в городе не соответствует действительности. Была соответствующая попытка врага, но россиян уничтожили,

– заявил Андрей Коваленко.

По его словам, утром 14 ноября ситуация контролируемая Силами обороны.

Кстати, утром 14 ноября начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил, что российский десант накануне прорвался на левобережную часть Купянска. Однако враги закрепиться не смогли, ведь оккупантов, которые разбежались по домам с разбитой техники, уничтожили.