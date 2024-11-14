24 Канал пише з посиланням на Андрія Коваленка, що Росія намагалась закріпитись в місті. Раніше аналітики DeepState писали, що вороги змогли прорватись в місто.

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Що відомо про ситуацію в Куп'янську

Станом на зараз по Куп'янську – інформація про те, що ворог закріпився в місті не відповідає дійсності. Була відповідна спроба ворога, але росіян знищили,

– заявив Андрій Коваленко.

За його словами, вранці 14 листопада ситуація контрольована Силами оборони.

До речі, вранці 14 листопада начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін заявив, що російський десант напередодні прорвався на лівобережну частину Куп'янська. Проте вороги закріпитися не змогли, адже окупантів, які розбіглись по будинках з розбитої техніки, знищили.