Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, якого цитує "Думка".

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Яка зараз ситуація у Куп'янську

Андрій Беседін наголосив, що російському десанту, який днем раніше прорвався на лівобережну частину Куп'янська, закріпитися не вдалося.

На питання, чи вдалося знешкодити групу окупантів, яка розбіглася по будинках, начальник МВА відповів: "Знищили".

За словами Беседіна, ситуація в місті Куп'янськ станом на ранок 14 листопада контрольована. Таку ж інформацію повідомив і голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Станом на зараз по Куп‘янську – інформація про те, що ворог закріпився в місті не відповідає дійсності. Була відповідна спроба ворога, але росіян знищили. Станом на ранок, ситуація контрольована Силами оборони,

– сказав Коваленко.

Зауважимо, DeepState писали, що у середу дві колони російської техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ. Зазначалося, що одному з бронетранспортерів вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівська, а після виїзду на вулицю Некрасова був уражений. Після цього з МТ-ЛБ висипалося з півтора десятка російських солдатів, які розбіглися по будинках. Ще один танк вдалося підбити на цій же вулиці північніше.

Фахівці пояснили, що окупанти знають про свій успіх, тому намагались вже вислати підкріплення, яке уразили наші сили.