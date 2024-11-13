Це сталося сьогодні, починаючи з 14:30. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Росіяни намагалися прорвати оборону на Куп'янському напрямку

Сьогодні, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77. Важливо, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України.

Як наголосили у Генштабі, це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином. На щастя, вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

"Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА. Вдячність усім воїнам за сміливість та стійкість! Разом переможемо! Слава Україні", – резюмували там.

До слова, також бійці 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" Бригади "Рубіж" відбили один з найбільших і найважчих штурмів на Сіверському напрямку, не втративши жодної позиції та завдавши ворогу значних втрат.