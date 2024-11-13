Это произошло сегодня, начиная с 14:30. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Россияне пытались прорвать оборону на Купянском направлении

Сегодня, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны,

– говорится в сообщении Генштаба.

В общей сложности враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77. Важно, что часть русских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины.

Как отметили в Генштабе, это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением. К счастью, умелыми и решительными действиями наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

"Стоит отметить профессионализм и слаженность наших пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БпЛА. Благодарность всем воинам за смелость и стойкость! Вместе победим! Слава Украине", – резюмировали там.

К слову, также бойцы 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" Бригады "Рубеж" отбили один из самых больших и тяжелых штурмов на Северском направлении, не потеряв ни одной позиции и нанеся врагу значительные потери.