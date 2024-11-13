24 Канал со ссылкой на ISW передает важнейшие моменты из отчета. В частности, анализ продвижений армии России и операций ВСУ за 12 ноября 2024 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 13 ноября

Российские силы продвинулись на юго-восток от Коренево во время многоволновой механизированной атаки размером в батальон. Геолокационные кадры показывают штурм к юго-востоку от Новоивановки.

во время многоволновой механизированной атаки размером в батальон. Геолокационные кадры показывают штурм к юго-востоку от Новоивановки. Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска, но не продвинулись. На рубеже Купянск – Сватово – Кременная также наступали, но не подтвердили продвижение. Российские источники утверждали о занятых позициях в окрестностях Тернов, но ISW не нашел подтверждения.

вблизи Волчанска, но не продвинулись. На рубеже Купянск – Сватово – Кременная также наступали, но не подтвердили продвижение. Российские источники утверждали о занятых позициях в окрестностях Тернов, но ISW не нашел подтверждения. Российские войска продолжали штурм к юго-востоку от Северска в районе Выемки, но не продвинулись. На Часовярском направлении подтвержденных наступлений не было. Но подтверждено, что россияне продвинулись в пределах Торецка.

в районе Выемки, но не продвинулись. На Часовярском направлении подтвержденных наступлений не было. Но подтверждено, что россияне продвинулись в пределах Торецка. Российские силы продвинулись во время механизированных штурмов в районе Курахово в Донецкой области. Также геолокационные кадры указывают, что российские войска продвинулись в Дальнем к югу от Курахово.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 12 ноября / Изображение ISW

12 ноября российские войска продолжили наступление и на других участках Кураховского и Угледарского направлений. Россияне утверждали, что продвинулись к северу от Курахово в районе Вознесенки, но ISW не видел подтверждения этому.

в районе Вознесенки, но ISW не видел подтверждения этому. 12 ноября российские войска продвинулись на Покровском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Так же на границе Донецкой и Запорожской областей.

направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Так же на границе Донецкой и Запорожской областей. На Юге российские источники утверждали, что их войска продвинулись на юго-восток от Гуляйполя, но ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления. Возле Работино и Васильевки также продвижений россиян не зафиксировали. Как и в Херсонской области.

Подытоживая сводки, Институт изучения войны отмечает, что в течение 12 ноября засвидетельствованы продвижения российских войск вблизи Торецка, Курахово и в Курской области России.