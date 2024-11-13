24 Канал із посиланням на ISW передає найважливіші моменти зі звіту. Зокрема, аналіз просувань армії Росії та операцій ЗСУ за 12 листопада 2024 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 13 листопада

Російські сили просунулися на південний схід від Кореневого під час багатохвильової механізованої атаки розміром у батальйон. Геолокаційні кадри показують штурм на південний схід від Новоіванівки.

під час багатохвильової механізованої атаки розміром у батальйон. Геолокаційні кадри показують штурм на південний схід від Новоіванівки. Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, але не просунулися. На рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна також наступали, але не підтвердили просування. Російські джерела твердили про зайняті позиції на околицях Тернів, але ISW не знайшов підтвердження.

поблизу Вовчанська, але не просунулися. На рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна також наступали, але не підтвердили просування. Російські джерела твердили про зайняті позиції на околицях Тернів, але ISW не знайшов підтвердження. Російські війська продовжували штурм на південний схід від Сіверська в районі Виїмки, але не просунулися. На Часівярському напрямку підтверджених наступів не було. Але підтверджено, що росіяни просунулися в межах Торецька.

в районі Виїмки, але не просунулися. На Часівярському напрямку підтверджених наступів не було. Але підтверджено, що росіяни просунулися в межах Торецька. Російські сили просунулися під час механізованих штурмів у межах Курахового у Донецькій області. Також геолокаційні кадри вказують, що російські війська просунулися в Дальньому на південь від Курахового.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 12 листопада / Зображення ISW

12 листопада російські війська продовжили наступ і на інших ділянках Курахівського та Вугледарського напрямків. Росіяни стверджували, що просунулися на північ від Курахового в районі Вознесенки, але ISW не бачив підтвердження цьому.

в районі Вознесенки, але ISW не бачив підтвердження цьому. 12 листопада російські війська просунулися на Покровському напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Так само на межі Донецької та Запорізької областей.

напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Так само на межі Донецької та Запорізької областей. На Півдні російські джерела стверджували, що їхні війська просунулися на південний схід від Гуляйполя, та ISW не знайшов візуального підтвердження цієї заяви. Біля Роботиного і Василівки також просувань росіян не зафіксували. Як і в Херсонській області.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зазначає, що впродовж 12 листопада засвідчені просування російських військ поблизу Торецька, Курахового та в Курській області Росії.