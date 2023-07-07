Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Украинские пограничники живут в окопах, работают с современным вооружением и техникой.

Читайте также Российская ДРГ пыталась перейти границу Украины: оккупанты прикрывали свой уход артиллерией

Пограничники круглосуточно на позициях

Военнослужащий Госпогранслужбы Ариец отметил, что обороняют позиции с помощью новейших технологий. Защитники используют камеры, тепловизоры, приборы ночного видения, фотоловушки, чтобы обмануть врага.

"Очень много задач выполняем, которые раньше выполнялись пехотой, людьми, которые рисковали попасть на гранаты. Сейчас удается осуществлять разведку с помощью БПЛА", – сказал он.

Пограничники вынуждены реагировать не только на заметные попытки прорывов, но и на скрытую работу ДРГ. Они круглосуточно находятся на позициях.

Они одевают плащи и видно только морду. Оно похоже на кролика, но очень тяжело его отличить. Когда "гуськом" идет 6 человек – понятно, что это уже не кролики. Поэтому реагируем на все,

– подчеркнул военнослужащий Наруто.

Утешение пограничников

Пограничники показали, по их словам, часть своего дома. Недавно они отметили рождение 10 щенков. Военнослужащие нашли в них свое утешение.

"Кого-то раздадут волонтерам, чтобы найти им дома, а кого-то мобилизуют в группу инженерных войск. Это чрезвычайное утешение для военных. Опасная территория, но кусочек уюта – на этих хвостиках", – отметила Анна Черненко.

ДРГ Россия пыталась перейти границу Украины