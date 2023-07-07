Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Українські прикордонники живуть в окопах, працюють із сучасним озброєнням та технікою.

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Прикордонники цілодобово на позиціях

Військовослужбовець Держприкордонслужби Арієць зазначив, що обороняють позиції за допомогою новітніх технологій. Захисники використовують камери, тепловізори, прилади нічного бачення, фотопастки, щоб обманути ворога.

"Дуже багато завдань виконуємо, які раніше виконувались піхотою, людьми, які ризикували потрапити на гранати. Зараз вдається здійснювати розвідку за допомогою БпЛА", – сказав він.

Прикордонники змушені реагувати не тільки на помітні спроби проривів, але й на приховану роботу ДРГ. Вони цілодобово перебувають на позиціях.

Вони одягають плащі й видно лише пику. Воно схоже на кролика, але дуже тяжко його відрізнити. Коли "гуськом" йде 6 людей – зрозуміло, що це вже не кролики. Тому реагуємо на все,

– підкреслив військовослужбовець Наруто.

Розрада прикордонників

Прикордонники показали, за їхніми словами, частину свого дому. Нещодавно вони відзначили народження 10 цуценят. Військовослужбовці знайшли у них свою розраду.

"Когось роздадуть волонтерам, щоб знайти їм домівки, а когось мобілізують до групи інженерних військ. Це надзвичайна розрада для військових. Небезпечна територія, але шматочок затишку – на цих хвостиках", – зауважила Анна Черненко.

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