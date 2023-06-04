Варто зазначити, що росіяни раніше хотіли пробити нашу оборону в Харківській області. Попри це, українські захисники зробили все, щоб не пустити їх на територію нашої країни.
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Росіяни хотіли прорвати кордон України на Харківщині
У своєму звіті Генштаб ЗСУ наголосили, що російська армія продовжує зберігати військову присутність на кордоні з Україною. До того ж загарбники вирішили знову відправити своїх диверсантів поблизу села Зелене у Харківській області, щоб перевірити міцність нашої оборони на кордоні.
Ця спроба була невдалою, адже Сили оборони не пустили росіян у Харківську область. Наразі достеменно невідомо, скільки саме росіян брали участь у цій підривній діяльності.
Яка наразі ситуація на Слобожанському напрямку
Представники Генштабу також розповіли, що росіяни завдали ракетного удару поблизу міста Вовчанськ та авіаційних ударів біля сіл Івашки, Огірцеве, Гатище у Харківській області.
Також окупанти з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Івашки, Уди, Червону Зорю, Гоптівку, Красне, Зелене, Старицю, Огірцеве, Гатище, Плетенівку, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівку на Харківщині.
Росіяни вже не вперше відправляють свої ДРГ в Україну
- Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов 31 травня розповів, що на територію Харківської області намагалася проникнути російська ДРГ. За його словами, ворог хотів перевірити злагодженість наших військ і щільність охорони кордону.
- Він також наголосив, що ця диверсійно-розвідувальна група зазнала втрат. Попри це, точного числа ліквідованих росіян – не назвав.
- Наостанок Синєгубов додав, що російські ДРГ постійно намагаються проникати крізь наш кордон. Однак зазначив, що щоразу для них це закінчується невдало.
- Минулий "прорив" ДРГ росіян трапився так само поблизу села Зелене у Харківській області. Тоді російські війська так само зупинили Збройні Сили України.