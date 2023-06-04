Варто зазначити, що росіяни раніше хотіли пробити нашу оборону в Харківській області. Попри це, українські захисники зробили все, щоб не пустити їх на територію нашої країни.

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Росіяни хотіли прорвати кордон України на Харківщині

У своєму звіті Генштаб ЗСУ наголосили, що російська армія продовжує зберігати військову присутність на кордоні з Україною. До того ж загарбники вирішили знову відправити своїх диверсантів поблизу села Зелене у Харківській області, щоб перевірити міцність нашої оборони на кордоні.

Ця спроба була невдалою, адже Сили оборони не пустили росіян у Харківську область. Наразі достеменно невідомо, скільки саме росіян брали участь у цій підривній діяльності.

Яка наразі ситуація на Слобожанському напрямку

Представники Генштабу також розповіли, що росіяни завдали ракетного удару поблизу міста Вовчанськ та авіаційних ударів біля сіл Івашки, Огірцеве, Гатище у Харківській області.

Також окупанти з артилерії та мінометів обстріляли населені пункти Івашки, Уди, Червону Зорю, Гоптівку, Красне, Зелене, Старицю, Огірцеве, Гатище, Плетенівку, Вовчанськ, Караїчне, Бударки та Чугунівку на Харківщині.

Росіяни вже не вперше відправляють свої ДРГ в Україну