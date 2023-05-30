Українські захисники зробили все, аби не пустити окупантів на територію нашої держави. Крім цього, країна-агресорка завдала чергового масованого удару по України, зокрема, по Києву, застосувавши ударні БПЛА "Shahed-136/131". 29 із 31 безпілотника знищили наші захисники.

Протягом цієї доби ворог завдав 44 авіаційних та 1 ракетного удару, а також здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах України та позиціях наших військ. Загалом, підрозділи Сил оборони відбили 11 ворожих атак на Сході України.

Дивіться також Повторювати подібні вистави росіяни не зможуть, – ГУР про останні масовані атаки по Україні

Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань – не виявили.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність на прикордонні з Україною. Також росіяни завдали авіаційного удару поблизу села Уди, що у Харківській області. Крім цього, вони здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів

Янжулівка, Карповичі Чернігівської області;

Середина-Буда, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку російська армія вела безрезультативні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського, що на Луганщини. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали такі населені пункти:

Кам'янка;

Новомлинськ;

Дворічна;

Западне;

Кислівка;

Котлярівка;

Берестове Харківської області.



Сили Оборони продовжують звільняти українські землі від окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

На Лиманському напрямку противник жодних наступальних дій – не проводив. Попри це він завдав авіаційних ударів біля Білогорівки, що на Луганщині, та Ямполівки що на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали:

Невське, Білогорівка Луганської області;

Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку загарбники також не наступали. Однак вони завдали авіаційного удару по селу Веселе та здійснили ракетний обстріл в районі Нью-Йорка, що на Донеччині. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали:

Оріхово-Василівка;

Богданівка;

Хромове;

Іванівське;

Біла Гора;

Північне;

Залізне;

Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії у напрямку Сєверного, проте успіху не мали. До того ж вони завдали авіаційних ударів під Авдіївкою та здійснили артилерійські обстріли населених пунктів:

Авдіївка,

Орлівка,

Первомайське,

Нетайлове Донецької області.



Збройні Сили ліквідовують окупантів на Сході України / Фото Держприкордонслужби

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника поблизу Мар’їнки, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. Водночас ворог завдав авіаційного удару по Мар'їнці, а також обстріляв з артилерії Георгіївку та Побєда на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Шахтарське в Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупант продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів:

Зелене Поле, Новопіль, Темирівка Донецької області;

Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степове Запорізької області;

Садове, Комишани, Кізомис Херсонської області.

Авіація сил оборони за 30 травня завдала 8 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російської армії. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади паливно-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби окупантів.



Збройні Сили героїчно захищають нашу державу / Фото Генштабу ЗСУ