Украинские защитники сделали все, чтобы не пустить окупантов на территорию нашего государства. Кроме этого, страна-агрессорка нанесла очередной массированный удар по Украине, в частности, по Киеву, применив ударные БПЛА "Shahed-136/131". 29 из 31 беспилотника уничтожили наши защитники.

В течение этих суток враг нанес 44 авиационных и 1 ракетный удар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Украины и позициям наших войск. В общей сложности подразделения Сил обороны отразили 11 вражеских атак на Востоке Украины.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок – не выявили.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие на границе с Украиной. Также россияне нанесли авиационный удар вблизи села Уды Харьковской области. Кроме того, они совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Янжуловка, Карповичи Черниговской области;

Середина-Буда, Фотовыж, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении российская армия вела безрезультативные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись следующим населенным пунктам:

Каменка;

Новомлынск;

Двухлетняя;

Западное;

Кисловка;

Котляровка;

Берестово в Харьковской области.



Силы Обороны продолжают освобождать украинские земли от оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении противник никаких наступательных действий – не производил. Несмотря на это, он нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись:

Невское, Белогоровка Луганской области;

Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики тоже не наступали. Однако они нанесли авиационный удар по селу Веселое и осуществили ракетные обстрелы в районе Нью-Йорка, что на Донбассе. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали:

Орехово-Василовка;

Богдановка;

Хромовое;

Ивановское;

Белая Гора;

Северное;

Железное;

Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Северного, однако успеха не имели. К тому же они нанесли авиационные удары под Авдеевкой и осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Авдеевка,

Орловка,

Первомайское,

Нетайлово Донецкой области.



Вооруженные Силы ликвидируют оккупантов на Востоке Украины / Фото Госпогранслужбы

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника вблизи Марьинки, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Вместе с тем враг нанес авиационный удар по Марьинке, а также обстрелял из артиллерии Георгиевку и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар у Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупант продолжает вести оборонительные деяния. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов:

Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области;

Садовое, Камышаны, Кизомис Херсонской области.

Авиация сил обороны за 30 мая нанесла 8 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники русской армии. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.



Вооруженные Силы героически защищают наше государство / Фото Генштаба ВСУ