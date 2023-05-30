Украинские защитники сделали все, чтобы не пустить окупантов на территорию нашего государства. Кроме этого, страна-агрессорка нанесла очередной массированный удар по Украине, в частности, по Киеву, применив ударные БПЛА "Shahed-136/131". 29 из 31 беспилотника уничтожили наши защитники.
В течение этих суток враг нанес 44 авиационных и 1 ракетный удар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Украины и позициям наших войск. В общей сложности подразделения Сил обороны отразили 11 вражеских атак на Востоке Украины.
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Что происходило на разных направлениях
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок – не выявили.
На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие на границе с Украиной. Также россияне нанесли авиационный удар вблизи села Уды Харьковской области. Кроме того, они совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.
- Янжуловка, Карповичи Черниговской области;
- Середина-Буда, Фотовыж, Большая Писаревка Сумской области.
На Купянском направлении российская армия вела безрезультативные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись следующим населенным пунктам:
- Каменка;
- Новомлынск;
- Двухлетняя;
- Западное;
- Кисловка;
- Котляровка;
- Берестово в Харьковской области.
Силы Обороны продолжают освобождать украинские земли от оккупантов / Фото Генштаба ВСУ
На Лиманском направлении противник никаких наступательных действий – не производил. Несмотря на это, он нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись:
- Невское, Белогоровка Луганской области;
- Спорное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении захватчики тоже не наступали. Однако они нанесли авиационный удар по селу Веселое и осуществили ракетные обстрелы в районе Нью-Йорка, что на Донбассе. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали:
- Орехово-Василовка;
- Богдановка;
- Хромовое;
- Ивановское;
- Белая Гора;
- Северное;
- Железное;
- Нью-Йорк в Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Северного, однако успеха не имели. К тому же они нанесли авиационные удары под Авдеевкой и осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Авдеевка,
- Орловка,
- Первомайское,
- Нетайлово Донецкой области.
Вооруженные Силы ликвидируют оккупантов на Востоке Украины / Фото Госпогранслужбы
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника вблизи Марьинки, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Вместе с тем враг нанес авиационный удар по Марьинке, а также обстрелял из артиллерии Георгиевку и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар у Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское в Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупант продолжает вести оборонительные деяния. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов:
- Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области;
- Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области;
- Садовое, Камышаны, Кизомис Херсонской области.
Авиация сил обороны за 30 мая нанесла 8 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники русской армии. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Вооруженные Силы героически защищают наше государство / Фото Генштаба ВСУ