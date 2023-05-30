Несмотря на это, по его мнению, россияне не смогут долго и часто обстреливать Украину БПЛА и ракетами из-за отсутствия оборонных мощностей. К тому же украинская ПВО с каждым днем укрепляется.

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Юсов высказался относительно недавних обстрелов Украины

Представитель разведки отметил, что после того, как россияне поняли, что массированные ракетные обстрелы нашей страны – это провальная идея, они решили изменить свою тактику. По его словам, теперь они обстреливают нашу страну меньшим количеством БПЛА и ракет, чтобы предотвратить грядущее контрнаступление наших Вооруженных Сил.

"В основном, она (тактика – 24 Канал) направлена на то, чтобы усложнить или сорвать планы украинских Сил обороны относительно дальнейшего освобождения оккупированных территорий",

– отметил Юсов.

Он также подчеркнул, что в большинстве своем подобные атаки украинских населенных пунктов предпринимаются для подпитки так называемой "демонстративной пропаганды", которой враг пытается питать своих граждан. Несмотря на это, по мнению Юсова, такой метод также провальный.

Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные представления россияне не смогут,

– подчеркнул он.

Кроме того, представитель отметил, что успешное освоение Воздушными силами ВСУ западных систем противовоздушной обороны фактически нивелирует очередную тактику российских захватчиков. Однако все же добавил, что Киев остается их главной мишенью, поэтому опасность для столицы постоянно.

В заключение он отметил, что наши бойцы, Воздушные силы и средства ПВО демонстрируют лучшие результаты. Ведь почти все ракеты или беспилотники, которые Россия пускает по Украине, достаточно качественно уничтожают.

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