Звичайно, російським окупантам не вдалося реалізувати жодних цілей. Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА – в ефірі телемарафону заявив, що ДРГ зазнала втрат, інформує 24 Канал.

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Звичайно, ворог запускаючи ДРГ намагається перевірити злагодженість наших військ і щільність нашої охорони. Однак під вогневим ураженням вони вимушені були відійти з втратами,

– наголосив Синєгубов.

Він додав, що спроби ДРГ прорватися на територію України фіксують постійно. Окупанти, які зазнали в Україні колосальних втрат, досі абсурдно сподіваються, що їм вдасться захопити хоч якусь територію Харківської області, й намагаються покращити своє тактичне положення.

Водночас російським загарбникам не вдається та не вдасться реалізувати жодної зі своїх цілей. Пакет – єдине, на що можуть розраховувати окупанти на території України.

Деталі від Генштабу ЗСУ

Про спробу ДРГ прорватися на територію Харківської області Генштаб ЗСУ повідомив 30 травня. Мовилося, що це сталося біля села Зелене. Воно розташоване у Харківському районі біля кордону з Росією.