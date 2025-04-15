Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, подчеркнув, что специфика штурмов заключается в том, что противник применяет малые группы от 3 до 7 человек.

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Какую давнюю цель оккупанты стремятся достичь?

Враг пока минимально использует механизированные соединения, зато привлекает на фронте огромное количество беспилотной составляющей. Многое, по словам Бородина, зависит от того, насколько украинские воины могут свою линию боестолкновения сделать максимально защищенной и отвечать на вызовы, особенно в отношении вражеских БпЛА.

Цель врага – отбросить нас за Оскол. Эта цель довольно давняя. Боровая и река Оскол для россиян крайне важны,

– отметил Бородин.

Это, по мнению представителя Третьей отдельной штурмовой бригады, скорее всего связано с важностью для россиян этих территорий с точки зрения создания плацдарма для наступательных действий.

"Сейчас у противника невыгодные позиции, он хочет их изменить. Это с тактической точки зрения. Если говорить с оперативной, то они хотят отбросить СОУ за реку Оскол со штурмом Боровой, потому что этот населенный пункт – это логистический центр, принимая во внимание географическое положение, поэтому врагу крайне важно его забрать", – объяснил Бородин.

Где расположен населенный пункт Боровая: смотрите на карте

Отметим, командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что в направлении Кругляковки в 2024 году противнику удалось разрезать на две части группировки Сил обороны Украины. Тогда россияне закрепились на левом берегу реки Оскол. С тех пор враг пытается расширить клин. Это увеличит его шансы для продвижения к передней линии боестолкновения.