Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, отметив, что российская армия на Харьковщине продолжает штурмовать, но делает это небольшими группами.

Смотрите также На Харьковщине и Донетчине бушует масштабный пожар: уничтожено 250 домов, огонь локализовали

Российское командование не жалеет живой силы

По словам Маляревича, сейчас на всем участке фронта, не только в Харьковской области, противник перешел к тактике, которая заключается в осуществлении атак живой силой. Военная техника врага не приближается ближе 9 километров к линии соприкосновения. А вот группы в составе 2, 5, 10 российских солдат пытаются продвигаться вперед, накапливаться и штурмовать.

"Сейчас у врага задача атаковать, он это делает очень активно и на всех участках фронта. Никаких территориальных успехов враг не имеет. Противнику нужно определенное время для пополнения своих сил и строительства фортификационных укреплений, минирования, дополнительной аэроразведки, но это нельзя назвать ослаблением его давления", – озвучил Маляревич.

Военнослужащий обратил внимание, что российское командование точно для себя определило, что жизнь их солдат ничего не стоит, гораздо важнее для него военная техника.

Технику они не хотят терять. Штурмуют живой силой, на Покровском направлении это сотни человек, на Харьковском десятки российских солдат,

– подытожил Маляревич.

По состоянию на 3 сентября согласно данным Генштаба на Харьковском направлении произошло 7 боестолкновений вблизи Плетеневки, Липцев и Волчанска.