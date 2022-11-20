Об этом 24 каналe рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, сейчас на левом берегу повторяется ситуация, которая была сначала октября на правом. Оккупанты постепенно вывозят всю оккупационную администрацию, штабное руководство, фсбшников и т.д.

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Это происходит в населенных пунктах, расположенных между Олешками и Днепрянами и между Олешками и Голой Пристанью.

Оккупанты официально объявили об эвакуации

Как отмечает Молчанов, на самом деле оккупанты вывозят как гражданских, так и военных значительно дальше, чем за 15 километров. Они насыщают группировки на левом берегу новыми "чмобиками", которые должны удерживать линию обороны на левом берегу. Параллельно украинские войска бьют по коммуникациям оккупантов.

И все же о бегстве с левого берега речь не идет. Оккупанты пытаются постепенно вывезти людей. Фактически – депортировать. Их размещают на базах отдыха на морском побережье Херсона. Или вывозят в Краснодарский край,

– отметил Молчанов.

Некоторые люди отказываются уезжать и пишут соответствующие расписки. Но тут как кому повезет. Бывали случаи, что русские самовольно увозили население с левого берега.

Молчанов рассказал, какая ситуация на левом берегу Херсона: смотрите видео

Добавим, в Офисе Президента отмечают, что Украина не может останавливать контрнаступление, чтобы не приумножать собственные потери. Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о том количестве дополнительного оружия, которое еще нужно, чтобы нанести поражение России.

Украине еще нужно от 150 до 200 танков, около 300 бронеавтомобилей, сотни артиллерийских систем, 50 – 70 реактивных систем залпового огня, примерно 10 – 15 систем ПВО для закрытия неба и т.д.