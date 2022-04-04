По информации Херсонской ОВА, взрывы и обстрелы слышны на территории всей области, особенно на границах Днепропетровщины и Николаевщины.

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В селах области отсутствуют коммуникации – свет и вода. За последние сутки уже 67 населенных пунктов остаются без электро- и водоснабжения.

Также в ОВА рассказали, что в Херсонской области проблемы с лекарствами, ведь их нет вообще. Магазины закрыты с начала войны.

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