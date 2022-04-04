Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что россияне обстреляли несколько поселков и сел, которые находятся на периферии областей.

Важно Ночью оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе

Жертв нет, отметил Лукашук. Также он заверил, что оккупантов на территории Днепропетровской области нет.

Ночью оккупанты обстреляли несколько населенных пунктов на границе Днепропетровской и Херсонской областей. Обошлось без жертв. В целом на утро ситуация в регионе контролируется. Врага на территории Днепропетровщины нет,

– написал Николай Лукашук.

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