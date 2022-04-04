Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що росіяни обстріляли кілька селищ та сіл, які розташовані на периферії областей.

Важливо Вночі окупанти завдали чергового ракетного удару по Одесі

Жертв немає, зазначив Лукашук. Також він запевнив, що окупантів на території Дніпропетровської області немає.

Вночі окупанти обстріляли декілька населених пунктів на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей. Обійшлося без жертв. В цілому станом на ранок ситуація в регіоні контрольована. Ворога на території Дніпропетровщини немає,

– написав Микола Лукашук.

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