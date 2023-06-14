Представители движения "Атеш" рассказали о причинах, почему оккупанты ввели режим чрезвычайного положения в Херсонской области. Их сообщение появилось на фоне оглашения Минобороны Украины о том, что россияне усилили в регионе террор местных жителей.
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Местным надоела оккупация, а российские захватчики становятся дезертирами
В "Атеше" сообщили, что оккупационная администрация части Херсонской области объявила фейковый режим чрезвычайного положения. Россияне сделали это на основании ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС, однако, учитывая, что они не проводят эвакуацию населения, а наоборот терроризируют его, ЧС объявили по двум причинам:
- активное сопротивление партизан,
- частые бунты русских военных.
Реальная цель этого действия (введение ЧС – 24 Канал) – прекратить деятельность партизанских формирований в области, включая движение "Атеш". А также выловить дезертировавших военных. Сделать это им не удастся. Маховик запущен и только набирает обороты,
– сообщили участники движения сопротивления.
Кроме этого, партизаны обратились к гауляйтеру Сальдо и предупредили его, что его ждет судьба Стремоусова, а "бежать уже поздно".
Оккупанты усилили террор на левом берегу
Вечером 14 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты воспользовались трагическими последствиями подрыва ими Каховской ГЭС и усилили оккупационный режим на временно оккупированной территории Херсонской области:
- командование российских оккупационных войск ввело дополнительные жесткие фильтрационные меры для выявления граждан с проукраинскими настроениями.
- на блокпостах российские военнослужащие за разрешение уехать людям в безопасные места заставляют их платить значительные суммы денег и отдавать обнаруженные в ходе обысков ценные вещи и драгоценности. Также оккупанты похищали личное имущество граждан из брошенных собственниками жилищ.
- российские захватчики отбирают и уничтожают украинские паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, полученные в Украине.
- россияне запрещают работу местных волонтеров, желающих оказывать пострадавшим гуманитарную помощь (еду, воду, одежду, лекарства и т.п.).