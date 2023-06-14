Представники руху "Атеш" розповіли про причини, чому окупанти ввели режим надзвичайного стану у Херсонській області. Їхнє повідомлення з'явилося на тлі оголошення Міноборони України про те, що росіяни посилили в регіоні терор місцевих жителів.

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Місцевим набридла окупація, а російські загарбники стають дезертирами

В "Атеш" повідомили, що окупаційна адміністрація частини Херсонської області оголосила фейковий режим надзвичайного стану. Росіяни зробили це на підставі ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС, проте з огляду на те, що вони не проводять евакуацію населення, а навпаки тероризують його, НС оголосили з двох причин:

активний опір партизанів,

часті бунти російських військових.

Реальна мета цієї дії (введення НС – 24 Канал) – припинити діяльність партизанських формувань в області, включаючи рух "Атеш". А також виловити військових, які дезертували. Зробити це їм не вдасться. Маховик запущений і лише набирає обертів,

– повідомили учасники руху опору.

Крім цього, партизани звернулися до гауляйтера Сальдо й попередили його, що на нього чекає доля Стремоусова, а "бігти вже пізно".

Окупанти посилили терор на лівому березі

Ввечері 14 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти скористалися трагічними наслідками підриву ними Каховської ГЕС та посилили окупаційний режим на тимчасово окупованій території Херсонської області: