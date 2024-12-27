Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что россияне пытаются выполнить интересную задачу, думая, что лучшая оборона – это наступление. Они пытаются закрепиться благодаря рейдовым атакам в том числе на правом берегу, чтобы "срезать" украинские резервы.

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Недостаток сил и средств у врага

Военный эксперт объяснил, что действия россиян направлены на то, чтобы военно-политическое руководство Украины приняло решение использовать свои оперативные резервы на этом направлении в сторону Херсона. Именно поэтому оккупанты активизировались.

У россиян там не может быть задач стратегического уровня с выходом на правобережье и оккупацией Херсона, Николаева, Одессы, потому что это нереально, поскольку у противника нет сегодня ресурса для этого,

– считает Свитан.

По его словам, на этом участке у россиян нет даже оперативной задачи (создание мощного плацдарма для дальнейшего расширения и продвижения) из-за недостатка сил и средств.

К чему стремятся россияне на Херсонском направлении

Вероятнее, со слов военного эксперта, что перед противником стоит задача, которая была в СОУ на Курщине – проведение операций для сковывания войск.

Россияне пытаются сковать украинских военных на правом берегу, провоцируют ВСУ. Провокации заключаются в попытке переместиться на правый берег, создать тактические плацдармы, угрозу,

– объяснил Свитан.

По мнению военного эксперта, чтобы россиянам удалось действительно создать серьезную проблему для Украины на этом направлении, им надо увеличить там количество своих войск до уровня 100 – 150 тысяч человек. Но у ВСУ, со слов Свитана, в таком случае есть силы и средства для реагирования на такую угрозу.

Стоит принимать во внимание и то, что эта возможная угроза будет создаваться в течение нескольких недель, поэтому действия противника сможет проследить украинская разведка. Сейчас на этом участке, по убеждению Свитана, такого количества сил у россиян нет, поэтому сегодня правобережью в оперативном и стратегическом смыслах ничего не угрожает.