Теперь оккупанты не дают доставить в Изюм продукты и лекарства. Об этом в интервью сообщил заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин.

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При всем понимании трагедии Мариуполя скажу, что в нашем городе ситуация не лучше,

– отметил чиновник.

Мацокин подчеркнул, что у местных жителей "открываются запасы энергии", и они активно помогают друг другу. Люди объединяются, приносят свои продукты для совместного использования. В Изюме нет централизованного водоснабжения, а также света, газа и связи, но, к счастью, есть колодцы. В то же время продукты уже исчерпываются.