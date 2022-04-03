Тепер окупанти не дають доставити в Ізюм продукти та ліки. Про це в інтерв'ю повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

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При всьому розумінні трагедії Маріуполя скажу, що в нашому місті ситуація не краща,

– зазначив чиновник.

Мацокін підкреслив, що у місцевих мешканців "відкриваються запаси енергії" і вони активно допомагають один одному. Люди гуртуються, приносять свої продукти для спільного використання. В Ізюмі немає централізованого водопостачання, а також світла, газу та зв'язку, але, на щастя, є колодязі. Водночас продукти вже вичерпуються.

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