Минэнерго сообщает, что, кроме Днепропетровской области, пострадали и другие регионы Украины. В частности, Черниговщина, Харьковщина, Николаевщина и Запорожская область.

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Последствия российских обстрелов на Днепропетровщине

Днепропетровская область: на территории подстанции работники обнаружили обломки БАЛА, которые были обезврежены,

– отметили в Минэнерго.

Минэнерго сообщило, также пострадали пять регионов Украины. На Черниговщине обесточены бытовые потребители, ведь в результате российского обстрела отключились воздушные линии.

В Харьковской области, по словам энергетиков, Следствием атаки РФ является обесточивание подстанции и бытовых потребителей.

Запорожская область: при осмотре воздушной линии обнаружены взрывоопасные предметы, которые были обезврежены,

– сообщили в Минэнерго.

В то же время в Николаевской области при осмотре воздушной линии энергетики обнаружили повреждение проводов.

Минэнерго отмечает, что сегодня, 29 августа, графики отключения света будут действовать в течение суток. В то же время, отключений не планируется для предприятий критической инфраструктуры.

Также энергетики сообщили, что сейчас идет масштабный ремонт, направлен на обеспечение стабильной работы энергосистемы и подготовку к осенне-зимнему сезону.

Напомним, что сегодня, в ночь на 29 августа Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. Воздушные силы Украины сообщили, что сбили 60 ударных БПЛА из 74-х.