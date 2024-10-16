Об этом 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, отметив, что ситуация на Юге остается сложной. Тут идет несколько меньше боевых столкновений, чем на Востоке Украины. Однако враг постоянно бьет и ракетами, и КАБами, и беспилотниками, и с артиллерии и т.д.

Смотрите также Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

Сколько российских войск сейчас воюет на Юге

Как отметил военный, Юг достаточно большой, поэтому тут идут различные боевые действия. К примеру, на Запорожском направлении в среднем ежедневно фиксируют по 5-7 боевых столкновений. За 15 октября их было несколько меньше, ведь враг перегруппировывался.

На Херсонском направлении также ежедневно идент не менее 5-7 боевых столкновений. Россияне пробуют лезть на острова, которые расположены в устье Днепра. Там неспокойно, но Силы обороны дают отпор.

На Юге Россия собрала фактически все роды войск. Есть "вдвшники", различные специальные подразделения, росгвардия и т.п. На Кинбурнской и Тендровской косе находятся представители северного флота России. Там морская пехота. На Запорожском направлении есть из южного военного округа. Чуть восточнее действуют соединения из восточного военного округа,

– рассказал военный.

По словам Волошина, в целом на Юге против Сил обороны Украины действует около 200 тысяч личного состава российских оккупантов.

Напомним, по состоянию на 16 октября Россия потеряла более 672 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 8997 российских танков, 17969 боевых бронированных машин, 19459 артиллерийских систем, 1231 РСЗО и т.п.